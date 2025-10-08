İSTANBUL 17°C / 13°C
Dünya

Kosova'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Kendisiyle çalışmaktan gurur duyuyorum

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye'den teslim alınan binlerce kamikaze dronun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, “Bölgemizin istikrarı ve güvenliği için olağanüstü katkılar sunan bir liderle çalışmaktan gurur duyuyorum” dedi.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 23:36
Kosova'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Kendisiyle çalışmaktan gurur duyuyorum
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin bugün Türk üretimi binlerce kamikaze dron teslim almasının ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sözünün eri bir insan ve her zaman bölgemizdeki tüm halklara karşı derin ve samimi bir ilgi göstermiş, istikrarın, güvenliğin ve emniyetin korunmasına olağanüstü katkı sağlamış bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çalışmış olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya üzerinden Kosova'ya Türk üretimi binlerce Skydagger kamikaze dron tedariki ve Kosova'ya silah tedarikine Sırbistan'dan gelen tepkilere ilişkin bir açıklama yaparak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Osmani, "Başkan Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küresel barış ve güvenliğin teşvikindeki olağanüstü liderliklerinden ötürü överken, (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic, utanmadan Türkiye'ye, dolayısıyla barışı savunmamıza yardımcı olan NATO üyesi bir ülkeye saldırıyor" dedi.

"NATO ÜYESİ ÜLKELERLE YAKIN İŞBİRLİĞİ YAPMAK YERİNE, SAVUNMA ALANINDA RUSYA, ÇİN VE İRAN'LA İŞ BİRLİĞİNİ İLERLETMEYİ TERCİH EDİYOR"

Osmani, "Sözünün eri bir insan ve her zaman bölgemizdeki tüm halklara karşı derin ve samimi bir ilgi göstermiş, istikrarın, güvenliğin ve emniyetin korunmasına olağanüstü katkı sağlamış bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çalışmış olmaktan gurur duyuyorum. Diğer yandan Vucic, komşu ülkelere yaptığı gibi, büyük bir NATO ülkesi olan Türkiye'yi de tehdit edebileceğini sanıyor. NATO üyesi ülkelerle yakın işbirliği yapmak yerine, savunma alanında Rusya, Çin ve İran'la iş birliğini ilerletmeyi tercih ediyor" dedi.

NATO üyeleriyle bağları güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Osmani, "NATO müttefikleriyle bağlarımızı güçlendirmeye, savunma kabiliyetlerimizi NATO standartlarına göre modernleştirerek halkımız için barış ve istikrarı güvence altına almaya ve ortak güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Vucic de sürekli komşularına saldırmak yerine aynı şeyi yapmayı denemelidir" dedi.

Akıcı bir şekilde Türkçe de konuşabildiği bilinen Kosovalı lider, mesajına Türkçe devam ederek, "Teşekkürler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeş Türkiye halkı; barışı savunmamıza yardımcı olduğunuz ve her zaman Kosova halkının yanında durduğunuz için. Güçlü bağımız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti, bugün Skydagger'ı bünyesinde bulunduran Türk savunma sanayi şirketi Baykar ile geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan anlaşma çerçevesinde binlerce Skydagger kamikaze savaş dronu içeren konteynerlerin teslim zamanından üç ay önce Kosova'ya ulaştırıldığını duyurmuştu.

