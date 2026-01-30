İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5032
  • EURO
    51,7926
  • ALTIN
    7055.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kosova'dan Gazze mesajı: Hazırız

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Gazze'ye konuşlandırılacak 'Uluslararası İstikrar Gücü”ne katılmaya hazır olduklarını bildirdi. Kurti, 'Dünyada barışa ihtiyaç duyulan her yerde katkı sunmak istiyoruz. Çünkü ülkemizde uluslararası güçler sayesinde barıştan faydalanan taraf olduk. Bu nedenle şimdi kendi güçlerimiz ve kapasitemizle dünyanın farklı yerlerinde barışa katkı sağlamak istiyoruz' dedi.

AA30 Ocak 2026 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Kosova'dan Gazze mesajı: Hazırız
ABONE OL

Başbakan Kurti, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu" ile Gazze'ye konuşlandırılacak "Uluslararası İstikrar Gücü"ne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurti, Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirterek, bu gücün siyasi karar alma mekanizmalarında da yer alma konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Kosova Güvenlik Gücünün (FSK), arama-kurtarma ve mayın temizleme alanlarındaki çalışmalarıyla tanındığını ancak sadece bu alanlarla sınırlı olmadığını dile getiren Kurti, "Dünyada barışa ihtiyaç duyulan her yerde katkı sunmak istiyoruz. Çünkü ülkemizde uluslararası güçler sayesinde barıştan faydalanan taraf olduk. Bu nedenle şimdi kendi güçlerimiz ve kapasitemizle dünyanın farklı yerlerinde barışa katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kurti, Gazze'ye hükümet olarak yarım milyon avro değerinde yardım gönderdiklerini ve bu sürecin gelecekte de devam edeceğini söyledi.

İSTİKRAR GÜCÜ, GAZZE ŞERİDİ'NE KONUŞLANDIRILACAK

Uluslararası İstikrar Gücü, ABD'nin barış planı çerçevesinde güvenliği sağlamak üzere Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ise ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de törende söz konusu şartı imzalamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.