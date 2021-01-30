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Dünya

Kosova'dan İsrail kararı!

Kosova, İsrail ile diplomatik ilişkilerin 1 Şubat'ta başlatılacağını bildirdi.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 08:10 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 08:10
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Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu şekilde yeni bir tarihi evreye girileceği kaydedildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik anlaşmanın 1 Şubat'ta çevrim içi düzenlenecek törenle imzalanacağı belirtilen açıklamada, "Resmi anlaşma, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile İsrail Dışişleri Bakanı Garbriel Ashkenazi tarafından imzalanacak." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Kosova'yı tanımasının, ülkenin en büyük başarılarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, bunun ABD sayesinde olduğu anımsatıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ile Kosova halkı arasındaki dostluğun, diplomatik ilişkilerle taçlandırıldığı vurgulandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosova liderlerinin ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamış ve Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

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