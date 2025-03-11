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Dünya

Kosova'dan NATO hamlesi: Üyelik stratejik hedefimiz

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin, küresel istikrar ve güvenliğe kararlı şekilde katkı sağlayan sorumlu bir NATO üyesi olarak hak ettiği yeri alma zamanının geldiğini belirtti.

AA11 Mart 2025 Salı 18:09 - Güncelleme:
Kosova'dan NATO hamlesi: Üyelik stratejik hedefimiz
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Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın başkenti Priştine'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO'yu "insanlığın tanık olduğu en güçlü ve en başarılı ittifak" olarak nitelendiren Osmani, Kosova'nın NATO'ya en sıcak duygularla bağlı olduğunu kaydetti.

Kosova'nın, küresel istikrar ve güvenliğe kararlı şekilde katkı sağlayan sorumlu bir NATO üyesi olarak hak ettiği yeri alma zamanının geldiğini belirten Osmani, "Bu halk, 25 yıl önce NATO tarafından kurtarıldı. Şimdi ise özgürlüğün kalkanına dönüşen bu ittifakın temel değerlerini savunmak için sizinle omuz omuza durmayı sabırsızlıkla bekliyor." diye konuştu.

"NATO ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEFİMİZ"

Osmani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova günümüzde istikrar ve güvenliğe katkı sağlıyor ve küresel ölçekte bu katkıyı artırmaya hazır ve yetkin bir konumda bulunuyor. Aynı şekilde, dünya da en zor anlarımızda bize yardım etmek için çalıştı. NATO, devletimizin de dayandığı değerler üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, NATO üyeliği stratejik hedefimiz, sadece ulusal çıkar için değil, aynı zamanda bölge ve Avrupa kıtasının tamamı için barış ve istikrar zorunluluğudur."

Kosova'nın, NATO'nun gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini halihazırda gerçekleştirdiğini dile getiren Osmani, bu oranı rekor sürede iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Osmani, Kosova'nın yakında mühimmat ve insansız hava araçları üretimine başlayacağını ve böylece savunma alanında stratejik ortak olarak konumlanacağını söyledi.

Sırbistan'ın Kosova'yı ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedeflemeye devam ettiğine dikkati çeken Osmani, "NATO birliklerinin Kosova'daki varlığı sadece bizim güvenliğimizin garantisi değil aynı zamanda barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişime karşı bir bariyerdir." dedi.

Osmani, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan 4 NATO üyesi ülke bulunmasından dolayı üyelik sürecinin ağır ilerlediğini sözlerine ekledi.

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