Kosova'dan Sırbistan'a tepki: Aynı anda iki yoldan yürüyemezsin

TİRAN/PRİŞTİNE (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan'ın ülkesi ile Kuzey Makedonya'ya vetosunun kaldırılmasına ilişkin beklentileri olmadığı söyledi.

Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkent Brüksel'e gelen Rama, gazetecilere, AB'ye üyelik müzakereleri kapsamındaki Bulgaristan vetosuna yönelik beklentileri ve "Açık Balkan" girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Rama, "Bunu söyledim ve tekrar ediyorum, Brüksel'dekiler ve bazılarının aceleci iyimserliğine rağmen Bulgaristan'da hiçbir şeyin çözülmesini beklemiyorum." diye konuştu.

"Açık Balkan" girişimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Rama, bunun oluşan duruma karşı gerçek bir cevap teşkil ettiğini ve bölgelerinde "Avrupa ruhunun" oluşacağı inancını paylaştı.

- KOSOVA CUMHURBAŞKANI: "VİZE SERBESTİSİ İÇİN BEKLENTİ YARATMAK İSTEMİYORUM"

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani de zirve öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin vize serbestisi için talep edilen tüm kriterleri yerine getirdiğini ancak şu süreçte beklentileri yükseltmek istemediklerini söyledi.

Vatandaşlarda beklenti yaratmak istemediğini çünkü bu sürecin ellerinde olmadığını belirten Osmani, şöyle devam etti:

"Biz, üye ülkelerin tüm endişelerine yanıt verdik ve şimdi zaman, üye ülkelerin bu sürece gerçekten destek çıkma zamanı çünkü bu, Kosova vatandaşlarına yapılan büyük bir adaletsizlik. Mesele, temel serbest dolaşım ilkesiyle ilgili. Avrupa ve Avrupa dışından hatta Venezuela'dan yüz milyonlarca insan serbest dolaşabiliyor ve 2 milyondan az olan Kosovalılar hala bu hakka sahip değil."

Zirvedeki beklentilerinin sorulması üzerine Osmani, zirveye "Kosova'nın hedefinin AB olduğu" mesajını iletmek için katıldığını vurguladı.

Osmani, "Kosova vatandaşları adına güçlü bir mesaj iletmek üzere bugün burada bulunuyorum. Çünkü Batı Balkanlar için AB'den net bir sese ihtiyacımız var, AB'den özgün bir mesaja ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "AYNI ANDA İKİ YOLDAN YÜRÜYEMEZSİN"

Batı Balkan ülkelerinin, AB'ye yönelik tutumlarını ifade etmek için zirveye katılmayı hak ettiklerini dile getiren Osmani, Sırbistan'a atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Hem Moskova ve Putin'in hem de AB yolunda ilerleyeceğine inananlar, AB yolunda olmayı hak etmiyor çünkü aynı anda iki yoldan yürüyemezsin. Ne yazık ki şimdiye kadar Sırbistan, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda AB ile tam bir tavır alma arzusu göstermedi. Bu durumda, kendilerinin Avrupa perspektifine zarar vermelerinin yanı sıra tüm bölgede daha fazla Rus etkisine izin verdiklerinden dolayı tüm bölgeye zarar veriyor. Bu, barış ve istikrar noktasında uzun vadeli geleceğimiz için kesinlikle çok zararlı."

Zirvenin ardından Rama, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.