Kosova'dan Sırp plakalı araçlara ek süre

Kosova hükümetince yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan kurumları tarafından verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının RKS plakalarıyla değiştirilmesi için 1 Aralık'a kadar tanınan sürenin 15 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu değişiklik, araçların RKS plakalı olarak tescil edilmesine yönelik büyük talep ve yüksek ilginin bir sonucu olarak ortaya çıktı." denildi.

Kosova hükümeti, daha önce Sırbistan kurumları tarafından verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının, RKS plakalarıyla değiştirilmesi için 1 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar ek süre tanıdığını duyurmuştu. Süreç boyunca 3 binden fazla Sırp, RKS araç plakası aldı.

15 Aralık'tan itibaren değiştirilmeyen söz konusu plakaların bölgede trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

- YASA DIŞI PLAKALI YAKLAŞIK 10 BİN ARAÇ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR



Araç plakaları değişim süreci ülkenin kuzeyinde birçok defa krize neden olmuştu. Araç plakalarını değiştirmek istemeyen Sırplar, 31 Temmuz 2022'de kuzeydeki yerleşim yerlerinin ana caddelerine barikatlar kurarken, aynı yılın kasım ayında Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından toplu şekilde istifa etmişti.

2023'te RKS araç plakalarını alan Kosovalı Sırplara ait 10'dan fazla araç, park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklanmıştı.

Kosovalı yetkililer, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan tarafından dağıtılan yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğunu tahmin ediyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.