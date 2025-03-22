Kosova'dan Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de iftar programı düzenlendi.

İftar programına, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Türkiye Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Balkız, bakanlar, siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı konuşmada, orucun merhamet, insanlık, dayanışma ve karşılıklı saygı üzerine düşünmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve saygıya dayandığını, kalkınmaya yönelik net bir vizyon tarafından yönlendirildiğini kaydeden Osmani, "Bu akşam, özellikle NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü aracılığıyla bölgedeki barışa sunduğu katkılar ve Kosova ile ekonomik bağları derinleştirme konusundaki kararlılığı için Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Büyükelçi Angılı da Kosova ve bölge genelinde istikrarın korunması için güvenliğin kilit öneme sahip olduğuna güçlü bir şekilde inandığını dile getirdi.

Güvenlik olmadan diyalog ve diplomasinin de olmayacağını belirten Angılı, "Bu nedenle, müttefiklerimiz ve Kosova hükümeti ile yakın koordinasyon içinde Kosova'daki güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma olmadan güvenliği sürdürmek mümkün değildir." dedi.

Kosova Türkiye Ticaret Odası Başkanı Balkız ise odanın kurulduğu 2008'den bu yana Kosova'nın gelişimi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi için çalıştıklarını vurguladı.