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Dünya

Kosova'nın tek Türk belediyesinde Berat Kandili idrak edildi

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da ramazanın habercisi Berat Kandili idrak edildi.

AA25 Şubat 2024 Pazar 00:11 - Güncelleme:
Kosova'nın tek Türk belediyesinde Berat Kandili idrak edildi
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Merkez Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi.

Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak ile ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Dinç, Balkanlar'da ecdadın Türkiye'ye karşı yoğun sevgi ve muhabbetinin olduğuna işaret ederek, "Burada ecdadın eserlerinin ayakta tutulması için gösterilen çabalar, gayretler, dost, kardeş ve millet varlığımızla ortaya konulan birliktelik daha da güçlenerek devam edecektir." dedi.

Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince yürütülen "Camiye Gidiyorum Projesi" kapsamında Mamuşalı çocuklara hediye dağıtıldı.

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