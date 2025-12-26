İSTANBUL 9°C / 4°C
26 Aralık 2025 Cuma
  • Kosovtsevo'nun kontrolü Rusya'ya geçti: Zaporijya'da sıcak çatışmalar sürüyor
Kosovtsevo'nun kontrolü Rusya'ya geçti: Zaporijya'da sıcak çatışmalar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Kosovtsevo yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

26 Aralık 2025 Cuma 14:02
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Cephe hattında önemli bazı hatların kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti ve kararlı eylemler sonucunda Zaporijya bölgesindeki Kosovtsevo yerleşim birimini kurtardı." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik "terör saldırılarına karşılık" olarak saldırılar yapıldığı aktarılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin 20-26 Aralık tarihlerinde "Kinjal" aerobalistik hipersonik füzeler de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'daki hedeflere büyük ölçekli ve 6 grup saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Saldırılar sonucunda, Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, bunların faaliyetlerini destekleyen enerji tesisleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan hava üssü, nakliye, liman ve depo altyapısı, uzun menzilli silahlı insansız hava araçları için montaj atölyeleri ve depolama tesisleri, Ukrayna askerleri, nasyonalistler ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma alanları vuruldu." ifadelerine yer verildi.

