AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:35 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:58

Mayıs 2020'den bu yana sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Mahluf, "bozguncular" olarak nitelediği "savaş tüccarlarının", şirketlerini ve ikamet ettiği ev dahil tüm mülklerini sahte sözleşmelerle sattığını bildirdi. Esed'in bu duruma kayıtsız kalması nedeniyle de kuzenine ithafen bir mektup paylaştı.



Mahluf mektubunda 6 Ocak'ta Esed rejimine bağlı güvenlik güçlerinin, ofislerinden birini basarak, bütün belgelere el koyduğunu belirtti.



Ayrıca Mahluf'un mektubunda adli makamlara dava açmak için tuttuğu bütün avukatların "bozguncular tarafından tehdit edildiği" ifadeleri yer aldı.

Mahluf, Esed rejiminden özel mülkiyeti güvence altına alan anayasa maddelerini uygulamanmasını talep etti.



- RAMİ MAHLUF KİMDİR?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esed rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başladı ve 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı. Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu.

Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.