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Dünya

Kovid-19 ABD'nin darbe aşkına engel olamıyor! Salgını fırsata çevirip hükümeti devirme planı

ABD bir yandan koronavirüs vaka sayısıyla küresel anlamda birinci sıraya yükselirken, diğer yandan Venezuela'da hükümeti devirme çalışmalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Bir sonraki seçime kadar ülkede geçici bir hükümetin kurulması gerekiyor.' dedi. Rusya'dan yapılan açıklamada, ABD'nin salgından yararlanarak Maduro hükümetini devirmeye çalıştığı ifade edildi.

star.com.tr02 Nisan 2020 Perşembe 16:19 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 16:20
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Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Corona virus / Covid-19) pandemisi ekonomik, ticari, diplomatik hatta en temel sosyal faaliyetleri bile sekteye uğratırken, ABD Venezuela'da meşru hükümeti devirme çabasını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Venezuela'da kendini anayasaya aykırı bir şekilde devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido, bir grup askerle "Özgürlük Operasyonu" adı altında darbe girişiminde bulunmuştu, ancak darbe girişimi de diğer girişimleri gibi başarısız olmuştu.

Ardından ülkenin meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gitmesi yönünde yaptırım ve ısrarlarını sürdüren ABD, dünyanın şu an içinde bulunduğu küresel pandemi krizi sırasında bile meşru hükümeti devirme isteğinden vazgeçmiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela'da bir sonraki cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimlerine kadar görev yapmak üzere Karakas ve muhalefet tarafından kabul edilen geçici bir hükümetin kurulması gerektiğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanılığından yapılan açıklamada, 'Batı, Maduro hükümetini görevden almak için koronavirüs salgını sırasında Venezuela'nın zorluklarından yararlanmaya çalışıyor.' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "Ne yazık ki, bazı ülkelerin hala dünyadaki zor durumdan ve özellikle Venezuela'daki salgın durumundan yararlanmaya çalıştığını görüyoruz" dedi.

Zaharova, ülkenin meşru bir şekilde seçilmiş devlet başkanının görevden alınmasına yol açacak bir darbe fikrinin, Batı'daki bazı siyasi güçlerin aklından çıkmadığını söyledi. Zaharova ayrıca, IMF aracılığıyla Karakas'a gidecek yardımın engellenmesine de karşı çıktıklarını söyledi.

star.com.tr

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