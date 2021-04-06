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Dünya

Kovid-19 aşı bilmecesi! Meksika Cumhurbaşkanı: Aşı olacağım

Meksika Cumhurbaşkanı Obrador Kovid-19 aşısı olacağını açıkladı.

Star.com.tr06 Nisan 2021 Salı 22:01 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 22:03
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Meksika Cumhurbaşkanı Obrador Kovid-19 aşısı olmayacağını söyledikten bir gün sonra karar değiştirip aşı olacağını söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Salı günü yaptığı açıklamada, halka örnek olmak için Kovid-19 aşısını 15-20 gün içinde olacağını söyledi.

Lopez Obrador, "Doktorlara tekrar sordum ve şüphelerimi giderdiler, özellikle de benim gibi koronavirüse yakalananalar için örnek olması nedeniyle ben Kovid-19 aşısı olacağım, halkımızda uzun süre beklemesin ve insanlara kendilerini korumak için Kovid-19 aşısı olsun." dedi.

Star.com.tr

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