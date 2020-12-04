Kovid-19 aşısı Sputnik V Sırbistan'a teslim edildi

DHA 04 Aralık 2020 Cuma 14:13 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 14:13

Tüm dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısı ile ilgili haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya'da Gamelaya Ensititüsü tarafından geliştirilen ve yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan Sputnik V adlı koronavirüs aşısının ilk partisi, Sırbistan’ın Belgrad kentine ulaştı. Sırp yetkililer, Belgrad’a ulaşan Sputnik V koronavirüs aşısının klinik testlerini yürütecek. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sırbistan’ın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ortak üretim olasılığını incelemeye hazır olduğunu, laboratuvar araştırmaları için gereken aşı partisinin bu hafta Sırbistan’a ulaştırılacağını duyurmuştu.