İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7861
  • EURO
    9,4778
  • ALTIN
    460.238
  • BIST100
    1329.74
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kovid-19 aşısı Sputnik V Sırbistan'a teslim edildi
Dünya

Kovid-19 aşısı Sputnik V Sırbistan'a teslim edildi

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısı ortak üretim için incelenmek üzerek Sırbistan'a gönderildi. İlk parti aşılar başkent Belgrad'a ulaştı.

DHA04 Aralık 2020 Cuma 14:13 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 14:13
ABONE OL

Tüm dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısı ile ilgili haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya'da Gamelaya Ensititüsü tarafından geliştirilen ve yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan Sputnik V adlı koronavirüs aşısının ilk partisi, Sırbistan’ın Belgrad kentine ulaştı. Sırp yetkililer, Belgrad’a ulaşan Sputnik V koronavirüs aşısının klinik testlerini yürütecek. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sırbistan’ın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ortak üretim olasılığını incelemeye hazır olduğunu, laboratuvar araştırmaları için gereken aşı partisinin bu hafta Sırbistan’a ulaştırılacağını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.