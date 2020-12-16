İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,802
  • EURO
    9,5215
  • ALTIN
    466.032
  • BIST100
    1405.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kovid-19 aşısını bulan Prof. Dr. Şahin ve Türeci ''Yılın Kişisi Ödülü''ne layık görüldü
Dünya

Kovid-19 aşısını bulan Prof. Dr. Şahin ve Türeci ''Yılın Kişisi Ödülü''ne layık görüldü

Financial Times (FT) gazetesi, Kovid-19 aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:53
ABONE OL

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinde Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında, "Çift, bir yıldan kısa bir sürede Kovid-19 aşısı geliştirerek olağanüstü bilimsel ve ticari başarı elde etti." ifadesi kullanıldı.

Çiftin geçen hafta dünyanın dört bir yanındaki ilaç düzenleyicisi kurumların evrak işleriyle boğuştukları için 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın İngiltere'deki bir hastanede aşılandığını gösteren görüntüleri kaçırdığı ve bu gelişmeden ancak arkadaşlarından gelen mesajlarla haberdar oldukları belirtildi.

Bu görüntülerin 1,6 milyondan fazla can alan hastalığa karşı insanlığın mücadele başlattığı anlamına geldiği kaydedilen haberde, Şahin'in "Gergindik" itirafında bulunduğu aktarıldı.

Bir yıldan daha kısa sürede güvenli ve etkili aşıyı geliştirebilmelerinin, Şahin ve Türeci'nin başarısını gösterdiği vurgulanan haberde, "Dünyanın en güvenilir düzenleyicilerinden ikisinin onayını alan ilk aşının yaratıcıları olarak FT'nin Yılın Kişisi Ödülü, Dr. Şahin ve Dr. Türeci'nin oldu. Onlar, bir bilimsel ve ticari başarı öyküsünün sembolü." ifadelerine yer verildi.

Çiftin profesyonel hayatlarına ilişkin detayların verildiği haberde, Şahin'in, başarılarının ardından göçmenlerin bulundukları topluma katkısına yönelik tartışmalarla ilgili "Kökenlerimizden ziyade bilimimiz hakkında konuşmak isteriz." değerlendirilmesi yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.