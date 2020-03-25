İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,424
  • EURO
    6,9872
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89063
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya Devlet Başkanı'ndan şaşırtan açıklama! 'Kovid-19 basit bir grip'
Dünya

Brezilya Devlet Başkanı'ndan şaşırtan açıklama! 'Kovid-19 basit bir grip'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, virüs için 'basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı” ifadesini kullandı.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 21:45 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 21:48
ABONE OL

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Bolsonaro, ülkesinin ulusal televizyon programında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, halka panik yapmamaları çağrısında bulunarak, "Normale dönmeliyiz. Toplu ulaşım yasağı ve kitlesel ev hapsi, koronavirüs tedbirlerine dahil edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Okulları ve marketleri kapatmanın anlamsız olduğunu dile getiren Bolsonaro, "Salgın 60 yaş ve üzeri insanları daha çok etkiliyor, okulları kapatmak için hiçbir neden yok." dedi.

Bolsonaro, bazı medya kuruluşlarını “korku yaymakla” suçladı.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, 18 Mart'ta ise maske takan bazı bakanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Brezilya'da dün binlerce kişi, Bolsonaro’nun koronavirüsü hafife alan açıklamalarına tepki gösterdi. Evlerinin balkonlarına çıkan birlerce kişi, gerekli önlemleri almamakla suçladığı Bolsonora’yı tencere tava çalarak protesto etti.

Brezilya’da, Kovid-19 nedeniyle 47 kişi öldü, 2 bin 274 vaka tespit edildi.

Başkan Erdoğan, Bakanlarla görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'
Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

İşte koronavirüsün vurmadığı tek yer
İşte koronavirüsün vurmadığı tek yer

İşte koronavirüsün vurmadığı tek yer

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.