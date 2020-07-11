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Dünya

Kovid-19 insanları eve hapsetti, vahşi hayvanlar ülkeyi adeta ele geçirdi

Koronavirüs pandemisinin en kötü etkilediği ülkelerden biri olan Hindistan'da, insanların faaliyetlerini kısıtlayan tedbirlerin alınmasıyla, sokaklar vahşi yaşam alanına döndü.

star.com.tr11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:26
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Tedbirlerin başladığı mart ayından bu yana, sokaklarda dolaşan yılanlar, deve kuşları, test kitlerini çalan maymunlar ve vahşi yırtıcılar Hindistan sokaklarında cirit atıyor.

Ülkenin başkenti Yeni Delhi'den gelen son görüntülerde, bir evde dolaşan dev bir kertenkele görülüyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'deki bir evde görülen dev bir monitör kertenkelesi, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. 

Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Yaklaşık 2.6 metre uzunluğunda olan kertenkelenin, 70 ila 90 kilo ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

star.com.tr

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