Kovid-19 İsrail'i karıştırdı! Polisle Ultra Ortadoks Yahudiler çatıştı

star.com.tr 17 Nisan 2020 Cuma 15:24 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:30

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Corona virus / Covid-19) pandemisi nedeniyle İsrail'de de sıkı tedbirler uygulanıyor. Ancak Ultra Ortadoks Yahudiler, hükümetin bu kararını tanımıyor.

İsrail'in, Kudüs'ün Mea She'ari bölgesinde Perşembe gecesi koronavirüs pandemisi nedeniyle bölgede açıklanan karantinaya karşı düzenlenen protestoda, göstericiler polisle çatıştı.

Yerel kaynaklara göre düzinelerce ultra Ortodoks (haredi) protestocusunun katıldığı eylemlere, polis sert şekilde müdahale etti.

Sekiz yaşındaki bir kız da dahil olmak üzere birçok kişinin çevik kuvvet polisi tarafından kullanılan ses bombaları nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Violent riots took place in the main synagogue of Mea Shearim this evening.



Ultra-Orthodox threw stones, eggs and other items at police forces enforcing the Health Ministry restrictions. Police responded with stun grenades and arrested 10. pic.twitter.com/PO2HD3ZZCU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 16, 2020

Gazeteci Emanuel Fabian Twitter'da çatışmaları ve polisin protesto alanına girdiği anı gösteren bir video yayınladı.

Ayrıca 8 yaşındaki bir kız çocuğunun ses bombasıyla yaralandığı anlar, sokataki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Protestocular, Kudüs'te koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan karantinalarda İsrail'in ultra Ortodoks Yahudi cemaatine karşı ayrımcılık yaptığını iddia ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 16 Nisan itibariyle, İsrail'de teyit edilen COVID-19 vakası sayısı 12 bin 200, ölenlerin sayısı ise 126'ya ulaştı.

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