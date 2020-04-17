İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8955
  • EURO
    7,4967
  • ALTIN
    375.958
  • BIST100
    98346.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kovid-19 İsrail'i karıştırdı! Polisle Ultra Ortadoks Yahudiler çatıştı
Dünya

Kovid-19 İsrail'i karıştırdı! Polisle Ultra Ortadoks Yahudiler çatıştı

Kudüs'ün Mea She'ari bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karantina kararlarını protesto edildi. Ultra Ortadoks Yahudilerin ptotestosuna, polis sert şekilde müdahale etti.

star.com.tr17 Nisan 2020 Cuma 15:24 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:30
ABONE OL

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Corona virus / Covid-19) pandemisi nedeniyle İsrail'de de sıkı tedbirler uygulanıyor. Ancak Ultra Ortadoks Yahudiler, hükümetin bu kararını tanımıyor.

İsrail'in, Kudüs'ün Mea She'ari bölgesinde Perşembe gecesi koronavirüs pandemisi nedeniyle bölgede açıklanan karantinaya karşı düzenlenen protestoda, göstericiler polisle çatıştı.

Yerel kaynaklara göre düzinelerce ultra Ortodoks (haredi) protestocusunun katıldığı eylemlere, polis sert şekilde müdahale etti.

Sekiz yaşındaki bir kız da dahil olmak üzere birçok kişinin çevik kuvvet polisi tarafından kullanılan ses bombaları nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Gazeteci Emanuel Fabian Twitter'da çatışmaları ve polisin protesto alanına girdiği anı gösteren bir video yayınladı.

Ayrıca 8 yaşındaki bir kız çocuğunun ses bombasıyla yaralandığı anlar, sokataki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Protestocular, Kudüs'te koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan karantinalarda İsrail'in ultra Ortodoks Yahudi cemaatine karşı ayrımcılık yaptığını iddia ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 16 Nisan itibariyle, İsrail'de teyit edilen COVID-19 vakası sayısı 12 bin 200, ölenlerin sayısı ise 126'ya ulaştı.

star.com.tr

Kamyonla kamyonet çarpıştı, baba ile oğlu öldü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.