Kovid-19 İsrail'i karıştırdı! Polisle Ultra Ortadoks Yahudiler çatıştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Corona virus / Covid-19) pandemisi nedeniyle İsrail'de de sıkı tedbirler uygulanıyor. Ancak Ultra Ortadoks Yahudiler, hükümetin bu kararını tanımıyor.

İsrail'in, Kudüs'ün Mea She'ari bölgesinde Perşembe gecesi koronavirüs pandemisi nedeniyle bölgede açıklanan karantinaya karşı düzenlenen protestoda, göstericiler polisle çatıştı.

Yerel kaynaklara göre düzinelerce ultra Ortodoks (haredi) protestocusunun katıldığı eylemlere, polis sert şekilde müdahale etti.

Sekiz yaşındaki bir kız da dahil olmak üzere birçok kişinin çevik kuvvet polisi tarafından kullanılan ses bombaları nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Violent riots took place in the main synagogue of Mea Shearim this evening.



Ultra-Orthodox threw stones, eggs and other items at police forces enforcing the Health Ministry restrictions. Police responded with stun grenades and arrested 10. pic.twitter.com/PO2HD3ZZCU