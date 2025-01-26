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Dünya

Kovid-19 laboratuvar kazası olabilir! CIA'den yeni araştırma

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Kovid-19 virüsünün 'büyük ihtimalle bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığı' sonucuna vardı.

AA26 Ocak 2025 Pazar 09:21 - Güncelleme:
Kovid-19 laboratuvar kazası olabilir! CIA'den yeni araştırma
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CIA'den yapılan açıklamada, dünya çapında 7 milyon, ABD'de ise 1,2 milyon insanın ölümüne sebep olan Kovid-19 virüsünün "muhtemel kaynağının" Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının kaynağının doğal sebeplere nazaran, "araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, varılan bu sonucun hala "düşük bir ihtimal" olduğu, bu değerlendirmeyi değiştirebilecek "herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin" değerlendirmeye devam edileceği vurgulandı.

CIA, daha önce de virüsün bir hayvandan mı insana geçtiğini yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bilgisini paylaşmıştı.

ABD Senatosu tarafından hafta başında onaylanan yeni CIA Direktörü John Ratcliffe, uzun zamandır Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu.

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