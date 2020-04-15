İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8249
  • EURO
    7,4941
  • ALTIN
    377.809
  • BIST100
    98549.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kovid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD'den o iddialara cevap
Dünya

Kovid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD'den o iddialara cevap

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvar ortamında üretildiği iddialarının inandırıcı olmadığını söyledi.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 07:09 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:09
ABONE OL

Orgeneral Milley, Savunma Bakanı Mark Esper ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kovid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Medyada, blog sitelerinde çok sayıda dedikodu ve spekülasyon var. Bu iddialarla ilgilendiğimiz size şaşırtıcı gelmemeli ve istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Şu aşamada, bu iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var. Ama yine de bundan tam emin olamayız."

Kovid-19 virüsünün Çin'in Wuhan kentinde yarasalardaki zararlı virüsleri inceleyen bir laboratuvardan sızdığı ileri sürülüyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığının da iki yıl önce istihbarattan Wuhan'daki laboratuvarın yeterince önlem almadığını ve oradan çıkacak virüsün salgına neden olabileceğine dair bilgi aldığı iddia ediliyor.

İstanbul'da dehşet anları! İş yerini yaktı, tehditler savurdu...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.