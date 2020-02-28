Kovid-19 nedeniyle Çin-Nijerya iş konseyi toplantısı iptal edildi

AA 28 Şubat 2020 Cuma15:46 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:46

Nijerya-Çin İş Konseyi Nijerya Başkanı Matthew Uwaekwe, yaptığı açıklamada, "Nijerya ve Çin hükümetleri salgının yayılmasını önlemek ve ilerleyen süreci daha iyi takip etmek amacıyla bugün Abuja'da düzenlenmesi planlanan toplantı iptal edildi." ifadesini kullandı.

Toplantının 31 Mart'ta düzenleneceği belirtildi.

Kovid-19, Sahraaltı Afrika'da ilk kez 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşında tespit edilmiş, Afrika kıtasında da ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

- GÜRCİSTAN'DA İKİNCİ KOVİD-19 VAKASI



Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, ülkesinde ikinci Kovid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Gamkrelidze, virüsün, İtalya'ya turist olarak giden ve ülkesine dönen bir Gürcü vatandaşında görüldüğünü söyledi.

Ülkede ilk vaka 26 Şubat'ta tespit edilmişti.

- ENDONEZYA SAĞLIK BAKANI, KOVİD-19'DAN KORUNMAK İÇİN DUA İSTEDİ



Endonezya Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto, Pangkalpinang bölgesinde katıldığı Ulusal İslam Konferası'nda Kovid-19 salgınına karşı din alimelerinden dua isteğinde bulundu.

Tempo gazetesinin haberine göre, Bakan Putranto, aldıkları sıkı tedbirlerin yanı sıra yapılan duaların da virüsün şu ana kadar ülkesine girmemesinde önemli bir neden olduğuna inandığını vurguladı.

Görülen yüzden fazla şüpheli vakada Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisini paylaşan Putranto, Dünya Sağlık Örgütünün talimatlarına göre kontrol ve önlemlerinin sürdüğünü ifade etti.



Konferansa katılan Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin de salgın hastalık, düşman saldırısı ve kıtlık gibi umumi musibet zamanlarında Kunut Duası okunmasının önemli olduğunu söyledi.



Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

