AA 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:12

ABD ordusuna ait "Stars and Stripes" internet sitesinde yer alan habere göre, 27 Mart'tan bu yana limanda bulunan uçak gemisi 3 bin kişilik mürettebatıyla eğitim görevi için Guam'daki Deniz Üssünden batıya, Filipin Denizi'ne doğru yol çıktı.

Gemi mürettebatından 1800 kişinin ise karantinadakilere ve Kovid-19 hastalarına yadım için karada bırakıldığı kaydedildi.

Roosevelt uçak gemisi, 26 Mart'ta mürettebatı içinde Kovid-19 vakaları görülmesinin ardından limana çekilmişti. Geminin tüm personeline test yapılmış ve 1150 kişide virüs saptanmıştı.