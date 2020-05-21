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Dünya

Kovid-19 nedeniyle limana çekilen ABD'nin Roosevelt uçak gemisi denize açıldı

Mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesinin ardından ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda limana çekilen 'USS Theodore Roosevelt' uçak gemisi yeniden denize açıldı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:12
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ABD ordusuna ait "Stars and Stripes" internet sitesinde yer alan habere göre, 27 Mart'tan bu yana limanda bulunan uçak gemisi 3 bin kişilik mürettebatıyla eğitim görevi için Guam'daki Deniz Üssünden batıya, Filipin Denizi'ne doğru yol çıktı.

Gemi mürettebatından 1800 kişinin ise karantinadakilere ve Kovid-19 hastalarına yadım için karada bırakıldığı kaydedildi.

Roosevelt uçak gemisi, 26 Mart'ta mürettebatı içinde Kovid-19 vakaları görülmesinin ardından limana çekilmişti. Geminin tüm personeline test yapılmış ve 1150 kişide virüs saptanmıştı.

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