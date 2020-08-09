09 Ağustos 2020 Pazar 14:19 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 14:30

200’ün üzerinde ülkede ve bölgeden görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 730 bine yaklaştı. Tüm dünya dört gözle salgını sonlandıracak aşının bulunmasını beklerken, ABD’li milyarder iş insanı Bill Gates’ten küresel salgının zengin ve fakir ülkelerde aynı anda sonlanamayacağı uyarısı yapıldı.

NTV'nin haberine göre, Wired dergisine açıklamalarda bulunan Gates, “Kovid-19 ile ilgili yapılan bilimsek çalışmalar aslında oldukça etkileyici. Öyle hissediyorum ki, zengin ülkelerde pandemi 2021’in sonuna kadar bitecek, dünyanın geri kalanında ise salgının sona ermesi 2022’in son aylarında gerçekleşecek” dedi.

"SALGIN TÜM DÜNYAYI ONLARCA YIL GERİYE GÖTÜRDÜ"

Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Kovid-19'a karşı tıbbi araştırma ve aşı programlarını finanse eden Gates, bununla birlikte tahmini gerçekleşse bile salgının tüm ülkelerdeki ekonomik büyüme, çocuk felci ve HIV ile mücadelede ilerleme açısından yıllar öncesine götürdüğünün farkında olduğunu söyledi.



TRUMP'A TEPKİ

Bununla birlikte, Gates, ABD’nin test sistemini sert bir şekilde eleştirerek Başkan Donald Trump ve yönetiminin durumu eleş alış şekline dair hayal kırıklığını dile getirdi.

Ancak Gates, ölçek ve üretim sorunları nedeniyle, geliştirilmekte olan bazı aşıların muhtemelen yalnızca daha zengin ülkelerde etkili olacağını belirtti.

"5 YIL BOYUNCA ARA ARA ORTAYA ÇIKACAK"

Öte yandan 64 yaşındaki iş insanı, "Aşı ve tedavi çalışmaları oldukça iyi, bu inovasyon nedeniyle karamsar olmanıza gerek yok. Doğal bağışıklık oluşana kadar 5 yıl boyunca bu hastalık ara ara ortaya çıkacak. Fakat, hem hayvan deneylerinden, hem de 1. Klinik testlerinden alınan veriler hastalığın aşı ile önlenebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.