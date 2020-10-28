Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saat

AA 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:15 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:15

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 70 bine, Hindistan'da 8 milyon 19 bine, Brezilya'da 5 milyon 445 bine ve Rusya'da 1 milyon 563 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkelerden Nijer'in BM Daimi Temsilciliğinde 5 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından New York'taki genel merkezinde tüm fiziksel toplantıları iptal etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, vakaların hızla artmasının ardından alınacak tedbirler ve AB içindeki koordinasyonu görüşmek için "sanal zirve" toplantısında bir araya gelecek.

ABD'de yapılan bir araştırmada, salgının baş gösterdiği martta, sosyal mesafe kuralının 1 hafta önce uygulamaya girmiş olması durumunda, mayıs sonunda New York'taki vaka sayısını yüzde 80 azaltabileceği sonucuna varıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da aşırı sağcıların, salgının yayılmasının önüne geçmek için alınan tedbirlere yönelik protestosu olaylı geçti.

İsviçre'de son 24 saatte 8 bin 616 vaka tespit edilirken, bu sayı "salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı" olarak açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nın, salgın tedbirleri göz önünde bulundurularak 23 bin 500 kişiyi alacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

- Rusya'da "maske takma zorunluluğu" devreye girdi

Avrupa'da Kovid-19 salgınında bulaşma oranının en yüksek seyrettiği ülke Belçika oldu.

Salgının ikinci dalgasına karşı verdiği mücadelede başarılı olan Avustralya'nın Melbourne kentindeki yasakların kaldırılmasıyla yeniden işe dönen on binlerce kişi, aylardır sessiz kalan şehri canlandırdı.

Rusya'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girdi.

Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bir misafirinde Kovid-19 tespit edilmesi sonrası karantinaya girdi.

Senegal, salgınla mücadelede ülkeye yolculuk yapacaklar için kriterleri güncellerken, PCR testi negatif olmayan yolcuları kabul etmeyeceğini açıkladı.

Malezya Savunma Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Selangor eyaletine bağlı Kuala Langat ve Hulu Langat kentleri ile Sarawak eyaletine bağlı Kuching kentinin bugünden itibaren karantinaya alındığını duyurdu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 44 milyon 565 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 176 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 588 bini geçti.