Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saat

AA 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:24 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:24

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 102 milyon 860 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 221 bini, iyileşenlerin sayısı 74 milyon 523 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 514 bini, Hindistan'da 10 milyon 740 bini, Brezilya'da 9 milyon 119 bini ve Rusya'da 3 milyon 832 bini aştı.

ABD'nin New York şehrinde vaka artışı nedeniyle restoranların iç mekanlarında yasaklanan yemek servisine 14 Şubat'tan itibaren sınırlı kapasitede yeniden başlanabileceği açıklandı.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve İrlanda'dan gelen tepkiler üzerine Kuzey İrlanda'yı aşı ihracatı sınırlamasından muaf tutma ve Brexit anlaşmasının tedbir maddesini uygulamama kararı aldı.

İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby, "Hristiyanlığın sosyal öğretisinden esinlenen" AB'yi aşının ihracatını kontrol ederek bu değerlere karşı gelmekle suçladı.

Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere salgının çıktığı Çin’in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, ikinci hastane ziyaretini gerçekleştirdi.

Güney Amerika ülkeleri, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş türünün yayılmasını önlemek için Brezilya'ya seyahat kısıtlaması getirdi.

Almanya, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan Kovid-19 tiplerinin yoğun görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Danimarka, yaklaşık 5,8 milyonluk nüfusuna karşın 24,8 milyon kişiye yetecek kadar aşı siparişi verdi.

İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, Avrupa'dan ülkeye giriş yapan yolcular için Kovid-19 test sonuçları negatif çıksa dahi 2 haftalık zorunlu karantina uygulanması kararının alındığını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubatta 117 bin Pfizer aşısı alınacağını bildirdi.

Cezayir'de salgınla mücadele kapsamında vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Özbekistan, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ortaya çıktığı ülkelerden gelenlere uyguladığı giriş yasağını 1 Mart’a kadar uzattı.

Japonya’da salgına karşı olağanüstü hal (OHAL) uygulanan 11 eyaletteki firmaların yüzde 37’sinin, hükümetin evden çalışma talebini tam anlamıyla karşıladıkları ortaya çıktı.

- Avustralya Açık'a günlük 30 bin seyirci katılabilecek

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco ve İspanyol stoper Mario Hermoso'nun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ve Fransız stoper Abdou Diallo'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a günlük 30 bin seyircinin katılabileceği duyuruldu.