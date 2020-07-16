Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

AA 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:57 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:57

Salgından en fazla etkilenen ABD'de ölenlerin sayısı 140 bin 200'e, vaka sayısı 3 milyon 619 bin 663'e ulaştı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 647 bin oldu.

Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 966 bin 748'e, can kaybı ise 75 bin 366’ya çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 255 bine yükseldi.

Can kayıpları İngiltere'de 45 bin 119, Meksika'da 36 bin 906, İtalya'da 35 bin 17, İspanya'da ise 28 bin 416 olarak açıklandı.

İngiltere, Rus istihbaratını Kovid-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçladı.

Salgın nedeniyle martta sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden Karadağ ve Sırbistan'ı da çıkarttı.

İtalya, risk taşıdıkları gerekçesiyle Sırbistan, Kosova ve Karadağ'a yönelik karşılıklı ve transit geçiş de dahil olmak üzere seyahat yasağı getirdi.

İspanya'da salgın nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenleri anmak için Madrid'de devlet töreni düzenlendi.

Vaka sayısının 1 milyona yaklaştığı Hindistan'da Kovid-19 aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 752 bin 797’ye, ölü sayısı 11 bin 937’ye çıktı. Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, bugünden itibaren Moskova’da isteyen vatandaşların ücretsiz olarak Kovid-19 testi yaptırabileceğini bildirdi.

Belçika'daki Flaman ve Valonya bölgeleri, riskli ülkelerden dönen vatandaşlar için evde karantina sürecinin zorunlu olmasına, uyulmaması halinde para cezası kesilmesine karar verdi.

Yunanistan'da, turizm sezonunun başlamasıyla görülen vaka artışının ardından yeni tedbirlerin getirilmesinin planlandığı bildirildi.

Kuveyt'in Jazeera Hava Yolları, Kovid-19 nedeniyle 4 ay önce askıya aldığı uçuşların, ağustostan itibaren başlayacağını açıkladı, Yemen'de de uçuşların başladığı duyuruldu.

Katar Hava Yolları, salgının yolcu sayısında büyük düşüşe yol açması nedeniyle filosundaki Airbus A380'lerin uçuşunu durdurdu.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Sochi'de 9 kişide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Tambov ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.

Ruanda'da salgın tedbirleri kapsamında uygulanan cemaatle ibadet yasağı kaldırılarak tüm ibadethaneler yeniden açıldı.

Batı Afrika ülkesi Gana'da Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 2 bin 65 sağlık çalışanının enfekte olduğu bildirildi.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, halkı Kovid-19 ile mücadele için 3 gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırdı.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Sağlık Bakanlığının salgın ile mücadele için ayrılan bütçeyi eksik kullandığı iddia edildi.

Irak yönetimi, salgın nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinde azaltmaya giderken, bir süredir kapalı olan havalimanları ve alışveriş merkezlerinin yeniden açılması kararı aldı.

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 23 günlük bir bebek, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bangladeş'te, hastalara "binlerce sahte negatif Kovid-19 test sonucu vermekle" suçlanan bir hastane sahibi tutuklandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kovid-19'la mücadele stratejisinin yürütülmesindeki aksaklıklar nedeniyle Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov ve Taşkent Belediye Başkanı Cihangir Artıkhocayev’e disiplin cezası verdi.

Çinli bir şirketin, aralarında üst yöneticilerin de bulunduğu bazı çalışanlarına, insan üzerinde test için onayı bulunmayan deney aşamasındaki Kovid-19 aşısından uyguladığı ortaya çıktı.

AB, salgın nedeniyle Kuzey Makedonya'ya 80 milyon avro destek sağlanacağını bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 krizinde yeni bir aşamaya girildiğini belirterek dayanıklı ve müşterek bir ekonomik toparlanmayı güvence altına almak için daha fazla politika eylemine gerek olduğunu ifade etti.

Arjantin'de son 24 saatte 82 kişinin ölmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 50'ye, vaka sayısı da 4 bin 250 artışla 111 bin 160'a yükseldi. Bu rakamlar Arjantin'de salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölüm ve vaka sayıları oldu.