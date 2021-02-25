Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 21:24 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:24

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 978 bini, Hindistan'da 11 milyon 46 bini, Brezilya'da 10 milyon 326 bini ve Rusya'da 4 milyon 212 bini geçti.

New York ve California eyaletlerinde Kovid-19'un daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği öne sürüldü.

ABD'li ilaç firmaları Pfizer, Moderna ve Johnson and Johnson mart sonuna kadar, 240 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlamayı taahhüt etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, salgını kontrol altına almanın güçlü bir ekonomik toparlanma için önemli olduğunu belirterek, hızlı ve gerçekten küresel bir aşılama programının ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik olduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık Baş Tıp Görevlileri (CMOs) ülkede hastanelerde yatan hasta sayısının azalmasıyla birlikte Kovid-19 uyarı seviyesinin en yüksek olan 5'ten 4'e düşürülmesi tavsiyesinde bulundu.

Fransa'da salgının ikinci dalgasında, test sonucu pozitif çıkan ama semptom göstermeyen bazı sağlık çalışanlarının personel eksikliği ve prim kaygısı nedeniyle çalışmaya devam ettiği ileri sürüldü.

İspanya'nın başkenti Madrid'de toplu aşılamalara Atletico Madrid kulübüne bağlı olan Wanda Metropolitano Stadı'nda başlandı. İlk toplu aşılama kapsamında, Madrid özerk yönetiminde görevli belediye polisleri, sağlık personeli, itfaiyeci ve sivil koruma çalışanlarına aşı yapıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin artmasından dolayı salgında üçüncü dalganın oluşabileceği uyarısı yaptı.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), ülkede salgın nedeniyle kapalı bulunan mağazaların yarısının ciddi varlık mücadelesi verdiğini belirterek, Alman hükümetine hızlı yardım ve açılış stratejisi belirlenmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, salgına karşı geliştirilen aşıların üretimi ve dağıtımının hızlandırılması ile salgın tedbirlerinin koordinasyonu konularını ele almak için video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Kolombiya, AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının acil kullanımına onay verirken, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği aşıdan 50 bin 310 dozluk ikinci sevkiyat, başkent Bogota'ya ulaştı.

- Avusturya Başbakanı Kurz, "yeşil AB pasaportu" uygulamasına geçilmesi çağrısında bulundu

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB içinde seyahat özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanabilmesi için aşı yaptırmış, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşmiş veya yeni test yaptırmış kişiler için "yeşil AB pasaportu" uygulamasına geçilmesini istedi.

Danimarka'da aralık 2020'den bu yana yürürlükte olan önlemlerin, 1 Mart'tan itibaren kademe kademe gevşetileceği belirtildi.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda (KS) vaka sayılarının artması üzerine mevcut tedbirlerin sıkılaştırılmasına karar verildi.

Karadağ hükümetinin Rusya'dan aldığı 50 bin doz Sputnik V aşısının 5 bin dozluk ilk sevkiyatı başkent Podgorica'ya ulaşırken, başkent yakınlarındaki Tuzi Belediyesi'nde hükümetin salgın tedbirlerine karşı çıkan restoran ve kafe işletmecileri gösteri düzenledi.

Pakistan'da salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalarının kaldırılmaya başlandığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nisanda salgın önlemlerini tamamını kaldırıp ülkeyi normale döndürmeyi umut ettiklerini söyledi.

Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının üçüncü sevkiyatı kapsamında bir milyon doz aşı daha Fas'a ulaştı.

Afrika'da salgının en yoğun görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 41 binden fazla sağlık çalışanına, aşı yapıldığı bildirildi.

Libya'da 23 kişide İngiltere'de görülen mutasyonlu yeni tip koronavirüse rastlandığı açıklandı.

Mozambik'e, salgınla mücadele kapsamında Çin'den aldığı 200 bin dozluk Sinopharm aşısının ilk kısmı ulaştı.

Çin, geniş kapsamlı kullanım için CanSino Biologics ve Sinopharm aşılarına şartlı onay vererek, salgınla mücadelesindeki aşı tedarikçilerini artırdı.

Çin, havaalanlarındaki Kovid-19 kontrolleri sırasında bazı ABD'li diplomatlardan test için rektal sürüntü örneklerinin alındığına dair iddiaları reddetti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) temmuzda yapılması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına deniz aşırı seyirci kabul edilmesine ilişkin kararın nisan ayı sonuna dek alınacağını bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında oynanması gereken Torino-Sassuolo maçı, ev sahibi ekipteki vaka sayılarının çokluğu sebebiyle 17 Mart'a ertelendi.