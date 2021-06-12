Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

AA 12 Haziran 2021 Cumartesi 21:26 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 21:26

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 176 milyon 221 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 803 bine, iyileşenlerin sayısı 160 milyon 196 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 307 bini, Hindistan'da 29 milyon 424 bini, Brezilya'da 17 milyon 301 bini ve Fransa'da 5 milyon 737 bini geçti.

Hindistan'da son 24 saatte görülen 84 bin 332 vaka ile son 10 haftanın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da artan vakalar nedeniyle tedbirler artırıldı, gelecek hafta sonuna kadar tatil ilan edildi.

Almanya'da muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP), hükümetin salgınla mücadele yönetimi hakkında seçimlerden sonra Federal Mecliste (Bundestag) bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kovid-19 aşısının ilk dozunu aldı.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki hükümet, aşı olmayı reddedenlerin sim kartlarının bloke edilmesine yönelik karar aldı.

Bangladeş Eğitim Bakanlığı, salgın önlemleri kapsamında kapatılan okul, eğitim kurumları ve medreselerin 30 Haziran'a kadar kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan, salgın nedeniyle bu yıl hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişinin kabul edileceğini, yurt dışından ise kimsenin alınmayacağını duyurdu.

Sırbistan İlaç ve Tıbbi Ekipman Ajansı, BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna yapılmasına onay verdi.