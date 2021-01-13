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Dünya

Kovid-19 sonrası Rusya'da uzaktan çalışanların sayısı 6 milyona yükseldi

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede uzaktan çalışmaya geçen kişi sayısının 2020'de 60 binden 6 milyona yükseldiğini bildirdi.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:43
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İsayev, Rusya'nın İjevsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışma mevzuatında önemli değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Söz konusu değişikliklerin özellikle uzaktan çalışma modeliyle ilgili olduğunu belirten İsayev, "Rusya'da uzaktan çalışmaya geçen kişi sayısı 2020'de 60 bin kişiden 6 milyon kişiye yükseldi." dedi.

Çoğu kişinin uzaktan çalışma modeline kolaylıkla uyum sağladığına işaret eden İsayev, "Ancak bu durumda patronun, çalışanını günün herhangi bir saatinde rahatsız edebileceğine yönelik bir algı ortaya çıktı. Bunu düzenlemek için gerekli çalışmalara başladık." diye konuştu.

Rusya'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 63 bin kişi hayatını kaybetti.

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