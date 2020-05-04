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Dünya

Kovid-19 tecrübesiyle ilgili soruya böyle cevap verdi: Dürüstçe söyleyeceğim, korkunç...

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından yaşadıklarını anlattı. Wallace, 'Dürüstçe söylemek gerekiyorsa, korkunç bir hastalık.' dedi.

star.com.tr04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:43 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:38
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Daha önce, İngiltere Başbakanı Boris Johnson COVID-19 ile savaşırken yaşadıklarını anlatmış, gelecek oğlunu düşünmenin ona hastalıkla mücadele için güç verdiğini söylemişti.

Koronavirüs'e (Corona virus / COVID-19) yakalanan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da, izolasyon ve tedavi sürecinde yaşadıklarını Sky News'e anlattı.

Wallace, hastalık deneyinin sorulması üzerine "Dürüstçe söylemek gerekirse, korkunç bir hastalık. Aslında şiddetli değil, ağırlaşıp hafifleşiyordu.' dedi.

Mart ayında yaptığı testler pozitif çıkan Wallace, sözlerini şöyle sürdürdü:

8 gün boyunca Londra'daki dairemde kendi başıma oturdum. Tad alma ve koku duyularımı kaybettim. Bu, iradenizi zorlayan, enerjinizi tüketen bir şey. Ama sonra kayboldu ve bir süre daha önlem aldım. Sonunda işime geri döndüm.

'ÇİN AÇIK VE ŞEFFAF OLMALI'

Wallace, bugün LBC radyosuna verdiği demeçte, Çin'in geçtiğimiz birkaç yıl içinde daha iddialı hale geldiğini belirttikten sonra, Çin'in COVID-19 hakkında paylaştığı bilgilerle ilgili cevaplaması gereken bazı sorular olduğunu söyledi.

Wallace, 'Çin bu konudaki ekiskleri ve başarıları konusunda açık ve şeffaf olmalıdır.' dedi.

COVID-19'a yakalandıktan sonra iyileşerek işinin başına geri dönen Başbakan Boris Johnson hakkındaki soruya Wallace, 'Her zamanki gibi güçlü… İngiltere'yi bu virüsten kurtaracak.' şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Johnson da daha önce, sadece doğmak üzere olan oğlunu asla görmeme düşüncelerinin COVID-19 ile savaşma gücünü artırdığını söylemişti.

star.com.tr

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