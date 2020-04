Kovid-19 tüm listeleri çöpe attı! Şimdi şu soruyu soruyorlar: Nerede yanlış yaptık?

star.com.tr 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:23 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:34

ABD'den gelen son verilere göre toplam koronavirüs vaka sayısı 189 bin 150, salgında ölenlerin sayısı 3 bin 900'e yükseldi. ABD'nin hızla yükselen rakamlarla dünyanın koronavirüs pandemsinden en kötü etkilenen ülke olması bekleniyor.



Öte yandan salgından en çok etkilenen eyalet olan New York’ta ise toplam vakası 76 bin 40’a, yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 714’e ulaştı.

30 Mart'ta salgınla ilgili açıklama yapan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York'ta 1 haftalık tıbbi malzeme kaldığını duyurdu. Ayrıca salgınından dolayı her 4 Amerikalıdan 3’nün eve kapandığı belirtiliyor.

KORONAVİRÜS TÜM LİSTELERİ ÇÖPE ATTI

ABD'de salgın son sürat devam ederken akıllara, geçen yıl bile yayımlanan ve olası bir pandemiye karşı en iyi donanımlı ülkelerin yer aldığı listeyi getirdi.

Ekim 2019'da, Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ve Nükleer Tehdit Girişimi, The Economist İstihbarat Birimi ile işbirliği; Bill & Melinda Gates Vakfı, Açık Hayırseverlik Projesi ve Robertson Vakfı tarafından fonlanarak hazırlanan Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi yayımlandı. Endeks kapsamında yayımlanan 'Bir salgına karşı en iyi hazırlıklı ülkeler' listesinde ABD yüz üzerinden 83.5'le birinci sıradaydı.

Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi web sitesinde yayımlanan liste, "195 ülkede küresel sağlık güvenliği yeteneklerinin ilk kapsamlı değerlendirmesi" olarak nitelendirilmiştir.

Endeks verilerinin, ülkelerin salgınları kaynağında durdurmak için işlevsel, test edilmiş, kanıtlanmış yeteneklere sahip olup olmadıkları yönündeki çalışmalarla elde edildiği belirtilmişti.

Listeye giren ülkeler şu 6 kriterle değerlendirildi: Önleme, Tespit ve Raporlama, Hızlı Müdahale, Sağlık Sistemi, Uluslararası Normlara Uyum ve Risk Ortamı...

Bu kriterlerin 4'ünde ABD ilk sıraya oturdu. Hatta "Erken Tespit ve Raporlama" kriterinde neredeyse mükemmel (yüz üzerinden 98.2 puan) aldı .

Genel olarak, ABD dünyanın geri kalanını ezici bir şekilde geride bırakarak 100 üzerinden 83,5 puan aldı. İkinci sırada İngiltere, ardından Hollanda, Avustralya ve Kanada geliyordu. İtalya 31., Çin 51. sırada yer aldı. En düşük puan alan ülkelerin çoğu küçük adalar veya Afrika ülkeleri oldu.

NE YANLIŞ GİTTİ?

Bu verilerle birçok düşünce kuruluşu, vakıf, üniversite ve ülkenin en iyi üniversitelerinden birinin işbirliğiyle hazırlanan raporun yanlış olduğu kanıtlandı. Listenin 'Hakkında' kısmında Uluslararası Uzmanlar Konseyi'nin en az 21 üyesi bulunuyor.

Şu anda bu listeleri hazırlayanlar da dahil uzmanlar kendilerine şu soruyu soruyor: YANLIŞ GİDEN NEYDİ, NEREDE YANLIŞ YAPTIK?

