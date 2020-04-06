star.com.tr 05 Nisan 2020 Pazar 23:21 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 00:05

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 10 gündür karantinada olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastaneye kaldırıldı.

Başbakan Sözcüsü, Johnson'ın virüs belirtilerinin devam etmesi nedeniyle 'ihtiyati bir adım' olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sözcü, 'Başbakan, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) personeline inanılmaz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Başbakan ayrıca halkı, hükümetin evde kalma ve NHS'nin hayat kurtarmaya yönelik tavsiyelerine uymaya devam etmesini istedi.' dedi.

55 yaşındaki Johnson, koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve kendini evde izole eden ilk büyük hükümet lideridir.

Kraliçe Elizabeth: ‘Bu savaşta mücadeleyi kazanacağız' Johnson’un hastaneye kaldırılma haberini, vatandaşları pandemi ile kararlılıkla ve birlikle mücadele etmeye çağıran Kraliçe Elizabeth’in ulusa nadir seslenişlerinden birinin yayını izledi.

Virüs, Kraliçe’nin en büyük oğlu ve İngiliz tahtının varisi Prens Charles da dahil olmak üzere İngiltere’de 40 binden fazla insana bulaştı. Prenste de iki hafta önce hafif semptomlar görüldüğünü açıklanmıştı.

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