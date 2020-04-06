İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7295
  • EURO
    7,2632
  • ALTIN
    350.363
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'den kritik haber! Başbakan Johnson hastaneye kaldırıldı
Dünya

İngiltere'den kritik haber! Başbakan Johnson hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

star.com.tr05 Nisan 2020 Pazar 23:21 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 00:05
ABONE OL

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 10 gündür karantinada olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastaneye kaldırıldı.

Başbakan Sözcüsü, Johnson'ın virüs belirtilerinin devam etmesi nedeniyle 'ihtiyati bir adım' olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sözcü, 'Başbakan, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) personeline inanılmaz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Başbakan ayrıca halkı, hükümetin evde kalma ve NHS'nin hayat kurtarmaya yönelik tavsiyelerine uymaya devam etmesini istedi.' dedi.

55 yaşındaki Johnson, koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve kendini evde izole eden ilk büyük hükümet lideridir.

Kraliçe Elizabeth: ‘Bu savaşta mücadeleyi kazanacağız'

Johnson’un hastaneye kaldırılma haberini, vatandaşları pandemi ile kararlılıkla ve birlikle mücadele etmeye çağıran Kraliçe Elizabeth’in ulusa nadir seslenişlerinden birinin yayını izledi.

Virüs, Kraliçe’nin en büyük oğlu ve İngiliz tahtının varisi Prens Charles da dahil olmak üzere İngiltere’de 40 binden fazla insana bulaştı. Prenste de iki hafta önce hafif semptomlar görüldüğünü açıklanmıştı.

star.com.tr

Evlat nöbeti 215'inci gününde sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı
Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor
Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.