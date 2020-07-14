Kovid-19'la mücadele sürerken hıyarcıklı veba can aldı! 'Birkaç gün önce yemiş'

star.com.tr 14 Temmuz 2020 Salı 10:07 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:07

Tüm dünya yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, Moğolistan'dan peş peşe gelen hıyarcıklı veba haberleri, tedirginliğe neden oldu.

Daha önce vaka bildiren Moğolistan Sağlık Bakanlığı, bir kişinin hıyarcıklı vebadan öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, ülkenin güney batısında yer alan Gobi-Altay'dan (il) 15 yaşındaki bir genç, hastaneye kaldırılırken öldü.

Doktorlar araştırma sonrası, Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), ölüm nedeninin veba olduğunu doğruladı.

Bakanlığın bildirdiğine göre, genç adam bundan birkaç gün önce, arkadaşlarıyla birlikte genellikle bu hastalığın taşıyıcısı olan Moğol dağ sıçanı olan bir tabak tarbagan eti yedi.

Resmi bilgilere göre, hükümet enfekte kişilerle yakın temasta bulunan yaklaşık 20 kişiyi karantinaya aldı.

star.com.tr