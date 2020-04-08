İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7813
  • EURO
    7,3856
  • ALTIN
    359.504
  • BIST100
    93225.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • DSÖ'den Trump'ın eleştirilerine cevap! ''Kovid-19'u politize etmeyin''
Dünya

DSÖ'den Trump'ın eleştirilerine cevap! ''Kovid-19'u politize etmeyin''

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başarısız olmakla suçlayan açıklamalarına ilişkin, 'Bu virüsü politize etmeyin. Bu ateşle oynamak gibi bir şey. ABD ve Çin şimdi bir araya gelerek bu tehlikeli düşmana karşı birlikte savaşmalı.' dedi.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 20:54 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 20:56
ABONE OL

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, isim vermeden Trump'ın eleştirilerini cevapladı.

Dünya Sağlık Örgütü Çin'i mi koruyor? ABD'den çarpıcı açıklama

ABD ve Çin'in bir araya gelerek Kovid-19'a karşı birlikte savaşmalarını tavsiye eden Ghebreyesus, şunları belirtti:

"G20 üyeleri de birlikte hareket ederek savaşmalı. Dünyanın geri kalanı da birleşip savaşmalı. Bu virüsün tehlikeli olduğunu pek çok kez dile getirdik. Eğer düzgün davranış göstermezsek önümüzde pek çok ceset torbası bizi bekliyor. Bu virüsü politize etmeyin. Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz."

Liderlere siyasi çıkarları için Kovid-19'u kullanmamaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, liderlerin koronavirüsü siyasallaştırmak yerine kendilerini kanıtlayabilecekleri pek çok başka konu olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Lütfen Kovid-19'un siyasallaştırılmasını karantinaya alın" ifadesini kullanarak, Soğuk Savaş döneminde bile Sovyetler Birliği ve ABD'nin bir araya gelerek kızamık için güçlerini birleştirdiğini anımsattı.

ABD VE ÇİN'E "DÜRÜST LİDERLİK" ÇAĞRISI

Ghebreyesus, konuşmasında sık sık birlik beraberlik ve dayanışma mesajları vererek, "Üç konuda tavsiyem olacak, lütfen ulusal düzeyde birlik sağlayın ve Kovid-19'u siyasi bir unsur olarak kullanmayın. İkincisi, küresel düzeyde dürüst dayanışma. Üçüncüsü de ABD ve Çin'den dürüst liderlik." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, son üç aydır ölüm tehditleri de aldığını fakat bunları önemsemediğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgınla mücadelede 'patladığını' belirterek, 'DSÖ, büyük oranda ABD tarafından finanse edilmesine rağmen her nedense hala Çin odaklı. Bu duruma bir el atacağız. İyi ki Çin'e sınırların açık tutulması yönündeki tavsiyelerini kabul etmemişim. Neden bize böylesine hatalı bir öneride bulunurlar ki?' sözlerine yer vermişti.

Türk Kızılay'dan çağrı: Sadece hayat kurtarmak için evden çık

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular
Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.