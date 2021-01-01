İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ocak 2021 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0793
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kovid-19'un çıktığı Vuhan'da halk yılbaşı kutlamaları için sokaklara akın etti
Dünya

Kovid-19'un çıktığı Vuhan'da halk yılbaşı kutlamaları için sokaklara akın etti

Birçok ülke Kovid-19 salgınından ötürü kısıtlamaya giderken salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde halk, yeni yılı sokaklarda karşıladı.

AA01 Ocak 2021 Cuma 13:21 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 13:21
ABONE OL

Strait Times'ın haberine göre, Kovid-19'un çıkış noktası olan Vuhan'da kalabalık, yılbaşı kutlamaları düzenledi.

Dünya yeni yıla sıkı Kovid-19 tedbirleri altında girerken, salgının başladığı Vuhan'da binlerce kişi yılbaşı kutlamalarına katıldı.

Vuhan belediye binası önü ve kentin belirli noktalarında bir araya gelen halk, gökyüzüne balonlar bırakarak çeşitli eğlencelerle yeni yılı karşıladı.

Kutlamalara katılanların çoğunun maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çok sayıda ülkede toplu yılbaşı etkinlikleri yasaklanırken, Vuhan'daki yeni yıl kutlamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 71 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 67 kişi iyileşti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.