Kovid-19'un en kötü vurduğu ülkede, dev eşek arısı paniği

star.com.tr 06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:55

ABD'nin Washington eyaletindeki görülmeye başlayan ve katil eşek arısı olarak da bilinen dev Asya eşek arıları, korku ve paniğe neden oldu.

Amerikan vatandaşları, boyu 7.6 cm ulaşabilen bu böceklerle karşılaşmalarında korkuya kapılırken, şu an yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele eden insanlar, daha fazla panik oldu.

Ancak ünlü yaban hayatı araştırma ve çekimleri yapan ve 'Coyote Peterson'adıyla bilinen YouTuber, TMZ'ye yaptığı açıklamada insanların korkmaması gerektiğini söyledi. Peterson'a göre, bu dev arıların Amerika Birleşik Devletleri'nde yayılma olasılığı düşüktür. Hatta insanların korktuğu gibi ölümlere neden olması daha da düşüktür.

Peterson, görüntülediği bu yaratıkları yakalarken zaman zaman sokulduğunu, ancak bunun böcek sokmaları arasında en kötüsü bile olmadığını söyledi.

Peterson, 'İnanır mısınız, bu böcek krallığında sadece en acı verici ikinci acıdır. Cellat eşek arısı bir numaradır. Ama inanın bu, en kötü düşmanım için bile isteyeceğim bir şey değil.' diyor.

Genellikle Doğu ve Güney Asya'ya özgü olan katil eşekarısı, ilk kez Aralık ayında Washington'da, verandasında dev ölü bir arı bulduğunu yerel makamlara bildiren Jeff Kornelis tarafından tespit edildi.

Washington Tarım Bakanlığı tarifine göre, bu tehditkar böcekler sokmaları ile büyük dozlarda zehir verebilir. Bu da bir kişinin çok sayıda sokulması sonucu potansiyel olarak ölümcül olabilir. Ayrıca bu eşek arıları, bal arılarının başını koparmakla tanınırlar. Bu arıcılık endüstrisi için gerçek bir tehdit oluşturuyor.

Öte yandan Peterson, böceğin sokmalarının ölümcüllüğünün çok fazla sayıya değil, bir kişinin vücudunun özel tepkisine bağlı olduğunu savunarak, konuya daha iyimser yaklaşıyor. Ona göre, bu arıların zehri alerjisi olanlar için sıkıntı olabilir.

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