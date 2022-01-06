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Dünya

Kovid-19'un tespiti için dikkat çeken yöntem!

ABD'nin Boston şehrinde, Kovid-19'a yakalanmış kişilere özgü kokuyu algılamak üzere eğitilen iki polis köpeğinin bazı okullarda görev yapacağı belirtildi.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 23:47 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 23:47
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, Labrador ve Golden Lab cinsi iki köpek, bir adli tıp enstitüsü tarafından virüsün kokusunu algılayacak şekilde eğitildi.

Bristol Polis Departmanından Kaptan Paul Douglas, köpeklerin, Kovid-19'un Omicron, Delta dahil tüm varyantlarını tespit edebileceğini belirtti.

Fairhaven Okul Müdürü Tara Kohler, köpeklerin okuldaki varlığının öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacağını, aynı zamanda da yönetimin salgın riskini azaltmak için her yolu denediğini göstereceğini ifade etti.

"Kovid-19 avcısı" iki köpeğin, Bristol bölgesindeki Freetown, Lakeville ve Norton okullarında görev yapacağı belirtildi.

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