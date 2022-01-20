Kovid vakası olmayan Tonga'ya 'temassız' insani yardım teslimatı

DHA 20 Ocak 2022 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:47

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ve Savunma Bakanı Peeni Henare bugün yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi Herkül kargo uçağının Tonga'ya yardım malzemeleri gönderdiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta "Uçak, su konteynırları, geçici barınaklar için kitler, jeneratörler, hijyen ve aile kitleri ve iletişim ekipmanı dahil olmak üzere insani ve afet yardımı malzemeleri taşıyor" ifadelerini kullandı. Tonga'da hali hazırda Kovid-19 vakası olmadığı için gönderilen tüm yardımların 'temassız' yapılacağı vurgulandı.

TONGA'DA TEMİZ SU İHTİYACI BİRİNCİ SIRADA

Volkanik küllerle kaplanan havalimanında daha önce uçuşların iptal edildiği ve yerel personelin çalışmalarıyla havalimanının küllerden temizlendiği ifade edildi. Kargo uçağının yanı sıra Tonga'ya açık deniz devriye gemisi gönderildiğini belirten Yeni Zelanda hükümeti gemide hidrografya (yeraltı ve yer üstü sularının oluşum ve dağılımlarını araştıran, insan yaşamı üzerine etkilerini inceleyen bilim) personeli ve dalgıçların bulunduğunu, ülkenin liman trafiğinin tekrar işler hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Yetkililer, Tonga'da temiz su ihtiyacının ilk sırada yer aldığını vurgulayarak temiz su taşıyan bir başka geminin Tonga'ya yarın ulaşması beklendiğini ifade etti.