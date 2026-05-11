Dünya

Kozları elinden alınıyor! Yunanistan ile GKRY'de ''Türkiye karşısında savunmasız kalacağız'' telaşı

AB'de 'oy birliği' yerine 'nitelikli çoğunluk' ilkesinin getirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması Yunanistan ve GKRY'de büyük endişeye neden oldu. Büyük kararların engellemesine olanak tanıyan veto yetkisinin fiilen ortadan kaldırılmasıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı savunmasız kalacağı yorumları yapıldı.

ABDULLAH POLAT11 Mayıs 2026 Pazartesi 11:15
Avrupa Birliği'nde veto yetkisinin kaldırılmasına yönelik yapılan çağrıların ardından kapalı kapılar ardından yürütülen girişimler Yunan ve GKRY'yi tedirgin etti. Bunu Türkiye'nin önünü açabilecek düzeyde bir adım olarak gören Yunan ve Rumlar telaşlandı.

YUNAN VE RUMLARDA TÜRK PANİĞİ

Yunan haber sitesinde yer alan haberde, AB ülkelerinden olan Almanya, Türkiye ile derin ekonomik ve ticari ilişkiler sürdürürken, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin de Ankara ile önemli stratejik ve savunma iş birlikleri bulunduğuna dikkat çekildi.

GKRY lideri Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis

"GKRY İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR KARAR OLABİLİR"

Haberde AB'de veto hakkının olmadığı bir sistemde, Yunanistan ve Kıbrıs'ın, Türkiye'nin Avrupa savunma programlarına dahil edilmesi, AB-Türkiye gümrük birliğinin iyileştirilmesi, Avrupa Birliği'nin Türk savunma sanayisine sağladığı finansman veya Doğu Akdeniz'deki daha geniş jeopolitik anlaşmalarına engel olamayacağı ve bu durumun endişe verici olduğu vurgulandı.

Atina medyası, AB'nin veto özelliğinin kaldırmasının özellikle GKRY için çok kötü bir karar olabileceğini yazdı.

RUM VEKİLİ TÜRKİYE KORKUSU SARDI

Avrupa Parlementosu Rum Milletvekili Konstantinos Mavridis, AB'deki veto yetkisinin kaldırılması önerisiyle telaşa kapılarak, "Veto hakkının kaldırılması Yunanistan ve Kıbrıs'ı Türkiye'ye karşı savunmasız bırakacaktır" dedi.

"KÜÇÜK DEVLETLER BÜYÜKLERİN KARARINA SEYİRCİ KALACAK"

Ayrıca haberde, AB'de veto hakkının kaldırılmasının büyük ve küçük ülkeler içinde önemli bir fark olacağı "Veto hakkının kaldırılması küçük devletleri güçlülerin kararlarının seyircisi haline getirecektir" diye eleştiride bulunuldu.

WADEPHUL GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AB'YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz Berlin'de bir konuşma yapan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, AB'deki "oy birliği" ilkesinin kaldırılması çağrısında bulundu. Wadephul, bunun yerine "nitelikli çoğunluğun" yeterli olması gerektiğini savunmuştu.

KARARLARI VETO EDİLMESİNE GEREK KALMAYACAK

Yapılacak değişik sayesinde 27 üyesi olan AB'de herhangi bir devletin verilecek kararları veto edilmesine gerek kalmayacak. Veto yetkisini fiilen ortadan kaldıracak ve uzlaşıyı "önemli ölçüde" kolaylaştıracak. Wadephul, hedefin yine de oy birliği olacağını ancak nitelikli çoğunluğun AB'yi "mevcut durumda kilitlenen alanlarda hareket edebilir hale getireceğini" belirtmişti.

