Kozluköprü köyünde yasa dışı Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kozluköprü köyündeki bir çiftliğin yapılarından birinde mühimmat deposunun tespit edildiği bildirildi.
Füze, top mermisi, mayın ve farklı kalibrelerdeki mermilerin yer aldığı deponun uzun süredir kullanıldığı, mühimmatların depoya ambulansla taşındığının belirlendiği kaydedildi.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.