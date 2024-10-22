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Dünya

Kral 3. Charles'a Avustralya ziyareti sırasında Aborjin Protestosu

Avustralya'da İngiltere Kralı 3. Charles'ın Sydney Opera Binası'na yaptığı ziyarette, Aborjin protestocu Wayne Wharton, 'Hırsızların kralı, yalancıların kralı' diye bağırarak monarşi karşıtı sloganlar attı. Wharton, polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.

AA22 Ekim 2024 Salı 10:49 - Güncelleme:
Kral 3. Charles'a Avustralya ziyareti sırasında Aborjin Protestosu
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kral Charles, Avustralya ziyaretinin son gününde, eşi Kraliçe Camilla ile Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Sydney Opera Binası'nı ziyaret etti.

Aborjin protestocu Wayne Wharton, kraliyetin ziyareti öncesi, kral ve kraliçeyi görmek isteyen kalabalığa karşı durarak monarşi karşıtı sloganlar attı.

"O (Kral Charles) hırsızların kralı, yalancıların kralı" diye bağıran Wharton'a göstericiler, "Tanrı Kral'ı korusun" şeklinde karşılık verdi.

Wharton, "Ellerinizde işgalin kanı var. Siz hırsızlar milletisiniz." diyerek Kral Charles'ı protesto etmesinin ardından polislerce gözaltına alındı.

Avustralya'nın Aborjin kökenli senatörü Lidia Thorpe da dün Kral Charles'ın parlamentodaki konuşmasına, "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." diye tepki göstermiş, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diye bağırmıştı.

KRAL CHARLES'IN TAHTA GEÇTİKTEN SONRA İLK ZİYARETİ

İngiltere Kralı 3. Charles, tahta geçtikten sonraki ilk Avustralya ziyareti için 18 Ekim'de eşi Kraliçe Camilla ile Sydney'e inmişti.

Kral Charles, ziyareti kapsamında, hükümet yetkilileri ve toplum üyeleriyle görüşmelerinin yanı sıra Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Avustralya Ulusal Botanik Bahçesi ve Commonwealth Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Daha önce 16 kez Avustralya'yı ziyaret eden Kral 3. Charles, bu ülkeye ilk ziyaretini 1966'da, tahta oturmadan önceki son ziyaretini de 2018'de yapmıştı.

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