İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2022 Çarşamba / 15 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6035
  • EURO
    18,7316
  • ALTIN
    1022.66
  • BIST100
    4419.92
Dünya

Kral 3. Charles'a yumurtalı protesto!

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya, York kentini ziyaretleri sırasında yumurta fırlatan protestocu, polis tarafından gözaltına alındı.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
Kral 3. Charles'a yumurtalı protesto!
ABONE OL

Kral Charles ve eşinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir heykelini açmak üzere bulunduğu Yorkshire bölgesindeki York kentine yaptıkları ziyarette, halkla buluştuğu sırada kalabalığın içindeki bir protestocu, Kral ve Kraliçe'ye yumurta fırlattı.

Yumurtaların, Kral'ın önüne düştüğü, kendisine isabet etmediği görüldü.

Polislerce gözaltına alınan kişi, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdı.

Kalabalığın içerisindeki bazı kişilerin ise protestocuya, "Tanrı Kral'ı korusun", "Sana yazıklar olsun" diye bağırdığı duyuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.