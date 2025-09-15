Kral Abdullah'tan somut adım vurgusu: Tepkimiz açık, kararlı ve caydırıcı olmalı

Ürdün Kralı II. Abdullah, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Katar'a yönelik saldırının düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, "Tepkimiz açık, kararlı ve her şeyden önce caydırıcı olmalı" dedi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuştu. Kral Abdullah, Doha'ya yönelik saldırının İsrail'in sınır tanımadığının en net kanıtı olduğunu ifade ederek, "Tepkimiz açık, kararlı ve her şeyden önce caydırıcı olmalı " dedi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yayılmacı politikalarını sürdürdüğünü ve iki devletli çözüm ihtimalini baltaladığını söyleyen Kral Abdullah, zirvede İsrail'in eylemlerine karşı çıkmak, Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Filistinlilerin daha fazla yerinden edilmesini önlemek için pratik kararlar alınması gerektiğini vurguladı.