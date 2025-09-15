İSTANBUL 26°C / 18°C
  Dünya
  Kral Abdullah'tan somut adım vurgusu: Tepkimiz açık, kararlı ve caydırıcı olmalı
Dünya

Kral Abdullah'tan somut adım vurgusu: Tepkimiz açık, kararlı ve caydırıcı olmalı

Ürdün Kralı II. Abdullah, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada işgalci İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. “Tepkimiz açık, kararlı ve caydırıcı olmalı” diyen Abdullah, Gazze'deki savaşın sona ermesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

15 Eylül 2025 Pazartesi 17:50
Kral Abdullah'tan somut adım vurgusu: Tepkimiz açık, kararlı ve caydırıcı olmalı
ABONE OL

Ürdün Kralı II. Abdullah, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Katar'a yönelik saldırının düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, "Tepkimiz açık, kararlı ve her şeyden önce caydırıcı olmalı" dedi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuştu. Kral Abdullah, Doha'ya yönelik saldırının İsrail'in sınır tanımadığının en net kanıtı olduğunu ifade ederek, "Tepkimiz açık, kararlı ve her şeyden önce caydırıcı olmalı " dedi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yayılmacı politikalarını sürdürdüğünü ve iki devletli çözüm ihtimalini baltaladığını söyleyen Kral Abdullah, zirvede İsrail'in eylemlerine karşı çıkmak, Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Filistinlilerin daha fazla yerinden edilmesini önlemek için pratik kararlar alınması gerektiğini vurguladı.

  • Kral Abdullah
  • İİT-Arap Ligi Zirvesi
  • gazze
  • israil

