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Dünya

Kral Selman'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 07:15 - Güncelleme:
Kral Selman'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, dün başkent Riyad'daki kabine toplantısına Başbakan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.

Toplantının başında Veliaht Prens Bin Salman, Kral Selman'ın sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından 6 Ekim'de yapılan açıklamada, Kral Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle tıbbi muayeneye tabi tutulduğu bildirilmişti.

Mayıs ayında da Kral Selman'ın akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

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