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Dünya

Kral ve eşi mahsur kaldı: Belçika heyeti Şili'den dönemiyor

Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde ve beraberindeki üst düzey heyetin, Şili ziyaretinin ardından uçak arızası nedeniyle günlerdir ülkelerine dönemediği bildirildi.

IHA28 Haziran 2025 Cumartesi 20:54 - Güncelleme:
Kral ve eşi mahsur kaldı: Belçika heyeti Şili'den dönemiyor
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Belçika Kralı Philippe, eşi Kraliçe Mathilde, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, bölgesel hükümet başkanları, bakanlar ve iş adamlarından oluşan heyetle 3 günlük süreyle resmi ziyaret gerçekleştirdiği Şili'deki temaslarını perşembe günü tamamladı. Kral Philippe ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından Belçika'ya dönmek üzere Antofagasta Havalimanı'nda Portekizli havayolu şirketi Hi Fly tarafından işletilen Airbus A340-300 tipi uçağa bindi. Uçağın kalkış pozisyonuna getirildiği sırada lastiklerinde hasar meydana geldi, Kral Philippe ve beraberindeki heyet uçaktan indirildi. Kral Philippe ve heyeti, tekerleklerden sadece bir yedek bulunduğu, ikinci tekerlek olmadığı için perşembeden bu yana Şili'de mahsur kaldığı belirtildi.

GİDİŞ ÖNCESİ DE TEKNİK ARIZA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz pazar günü başlaması planlanan ziyaret, heyeti taşıyacak uçakta meydana gelen teknik arıza sonucu gecikmeli olarak pazartesi başlamıştı. Heyet Şili'ye gecikmeli olarak giderken, bu kez de dönüş yapamadı. Belçika medyasında yer alan haberlere göre aynı uçakta yeniden teknik sorun meydana geldi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNE TEPKİ

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot gidiş öncesi gecikmeden sonra yaptığı açıklamada, bir günlük gecikme için, "Bu ülkenin imajı için utanç verici. Hizmet alınan şirket hakkında gerekli incelemeler yapılacak" ifadelerini kullanmıştı. Ancak uçakta dönüşte de sorun yaşaması, Belçika'da büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Belçika basınında çıkan son haberlerde, Kral Philippe ve beraberindeki heyetin pazar sabaha karşı ülkeye ulaşacağı aktarıldı.

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