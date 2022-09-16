Kraliçe 2. Elizabeth için kilometrelerce kuyruk

Kraliçe Elizabeth'in dün Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen naaşı, 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze törenine kadar halkın ziyaretine açıldı.

Parlamento binasındaki Westminster Hall'de katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, dün geceden bu yana yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

Saatlerce süren bekleyişin ardından tabutun önünde eğilerek Kraliçe'ye saygılarını sunan bazı ziyaretçilerin, parlamento binasından ayrılırken ellerinde mendillerle gözyaşlarını sildiği görüldü.

- "ÇOK AĞLIYORUM"

Tekerlekli sandalyede Kraliçe'nin naaşını ziyarete gelen soyadını vermek istemeyen Julie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu üzücü. Onu (Kraliçe'yi) özleyeceğim. Tüm yaşantım boyunca o hayatımın bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

Julie, ailesinin tamamının her daim kraliyeti desteklediğine işaret ederek, "Hepsi öldü. Annem, teyzem, hepsi vefat etti ve şimdi de Kraliçe hayatını kaybetti. Bu üzücü ama hayat devam ediyor, değil mi? Ama üzücü. Çok ağlıyorum." dedi.

- "BU (ZİYARET) ÇOK DUYGULANDIRICI"

Kraliçe'nin naaşını Westminster Hall'de ziyaret etmek için 6 saat kuyrukta bekleyen eski asker Keith de naaşı gördükten sonra oldukça duygulandığını belirterek, şunları söyledi:

"Çok dokunaklı. Orduda görev yaptım ve o benim başkomutanımdı. O aslında asırlardır ülkemize hizmet verdi. Ben de ona bir günümü ayırabilirim. Bu (ziyaret) çok duygulandırıcı."

- "O, DÜNYANIN KRALİÇESİYDİ"

Soyadını paylaşmak istemeyen Vivian da İngiltere Kraliçesi'nin naaşını ziyaret ettikten sonra çok duygulandığını dile getirerek, "(Ziyaret) Oldukça duygusaldı. O, çok kıymetli bir bayandı. O, dünyanın kraliçesiydi ve pek çok insanın hayatına dokundu." değerlendirmesinde bulundu.

Vivian, "Ancak, o daha iyi bir yere gitti. Onunla diğer tarafta buluşacağız." ifadelerini kullandı.

- "KUYRUKTA 6 SAAT BEKLEDİK"

Ziyaretçilerden Kate de İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görebilmenin oldukça duygulandırıcı olduğunu belirterek, yaklaşık 6 saat kuyrukta beklediklerini anlattı.

Kate, "6 saat bekledik ama çok kısa bir süre görebildik. Yine de oldukça dokunaklıydı." dedi.

Arkadaşlarıyla Kraliçe'nin tabutunu görmek için uzun süre kuyrukta beklediğini anlatan Jackie de şunları söyledi:

"Buna (beklemeye) değerdi. Bu bir tarih, öyle değil mi? Bu bir tarih. O harika bir bayan, çok şey yaptı. Buradaki herkesin yaptığı gibi biz de saygılarımızı sunduk. Bize bunu söyleme fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederiz."

- KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN VEFATI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.