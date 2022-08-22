Kraliçe bizzat ziyaret etti: Tarih dersi veriyorsunuz

Kuruluş Osman ekibi, önceki gün dizinin hayranı Malezya Kraliçesi'ni sette ağırladı.

'HAYRANLIKLA İZLİYORUM'

ATV dizisi Kuruluş Osman'ın çekildiği Bozdağ Film Platoları'nı önceki gün Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ve prensesler ziyaret etti.

Yapımcı-senarist Mehmet Bozdağ ve oyuncularla bir araya gelen Kraliçe Azizah, tüm ekiple sohbet edip diziyi hayranlıkla izlediğini söyledi.

KOSTÜM HEDİYE EDİLDİ

Platoyu gezen kraliçe, "Her bölümle tarih dersi veriyorsunuz. Dizinizi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum, hiçbir bölümü kaçırmıyorum" dedi.

Kayı Obası'nda demirci atölyesini gezen kraliçeye, diziye ait kostüm, hançer, Türkmen başlığı ve el yapımı özel tasarım ürünler hediye edildi.