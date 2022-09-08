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Dünya

Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı: Durumu kritik

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumundan endişe edildiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulduğu bildirildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, sadece Kraliçe Elizabeth ile ilgili haberler paylaşacak.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.

DOKTORLAR ENDİŞELİ

Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.

OĞLU VE AİLESİ YOLA ÇIKTI

Oğlu Prens Charles, eşi Camilla ve torunu Prens William'ın Balmoral'a gitmek üzere yola çıktığın öğrenildi.

Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışma meclisiyle planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.

Önceki gün Kraliçe, İskoç'yaki evi Balmoral Kalesi'nde yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı ağırlamıştı. Kraliçe, 70 yıllık taht hayatında ilk kez yeni başbakanı Londra'da karşılamamış, başbakan İskoçya'ya gitmişti.

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