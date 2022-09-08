Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı: Durumu kritik

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.
Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi.
Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.
Oğlu Prens Charles, eşi Camilla ve torunu Prens William'ın Balmoral'a gitmek üzere yola çıktığın öğrenildi.
Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışma meclisiyle planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.
Önceki gün Kraliçe, İskoç'yaki evi Balmoral Kalesi'nde yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı ağırlamıştı. Kraliçe, 70 yıllık taht hayatında ilk kez yeni başbakanı Londra'da karşılamamış, başbakan İskoçya'ya gitmişti.