İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7957
  • EURO
    21,3046
  • ALTIN
    1244.33
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kraliçe Elizabeth'in cenaze maliyeti belli oldu
Dünya

Kraliçe Elizabeth'in cenaze maliyeti belli oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni ve ülkedeki ulusal yas sürecindeki organizasyonların maliyeti 162 milyon sterlini buldu.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
Kraliçe Elizabeth'in cenaze maliyeti belli oldu
ABONE OL

Hazine Baş Sekreteri John Glen'in Parlamento'ya gönderdiği açıklamaya göre, kraliçenin 8 Eylül 2022'deki vefatının ardından 10 gün süren ulusal yas süreci ve cenaze töreni için ilgili kurumların masrafları netleşti.

Bu dönemdeki organizasyonların maliyeti yaklaşık 162 milyon sterlin oldu. Bu miktarın en büyük kısmı olan 73,7 milyon sterlin İçişleri Bakanlığı tarafından harcandı.

Glen, açıklamasında, Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından binlerce insanın saygı ve sevgisini göstermek için ülke içinde seyahat ettiğini ve hükümetin önceliğinin bu süreçteki organizasyonların kamu güvenliğini sağlayarak saygınlık çerçevesinde yapılması olduğunu ifade etti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kraliçenin naaşı 13 Eylül'de hayatını kaybettiği İskoçya'dan, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla başkent Londra'ya getirilmişti.

Havaalanından alınan tabut, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na, ertesi gün ise parlamento binası içindeki Westminster Hall'a götürülmüştü.

Kraliçe'nin naaşını görmek isteyen yüz binlerce kişi, tabutun geçeceği güzergahtaki sokakları doldurmuştu.

Westminster Hall'da katafalka konulan naaş cenaze töreninin düzenleneceği 19 Eylül'e kadar burada halkın ziyaretine açılmıştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, 19 Eylül'de Westminster Hall'den, resmi cenaze töreninin yapılacağı tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne getirilmişti.

Dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin yer aldığı yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Westminster Abbey Kilisesi'nde resmi tören yapılmıştı.

Törenin ardından Kraliçe Elizabeth'in tabutu, defnedileceği Windsor'a götürülmüş ve defin işlemi özel aile töreniyle St. George Şapeli'nde gerçekleştirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.