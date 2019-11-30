Kraliçe emekli oluyor

Daily Mail gazetesi, 67 yıldır ülkeyi yöneterek en uzun süre tahtta kalan kraliçe unvanını elinde tutan Kraliçe Elizabeth’in 18 ay içinde tahttan ayrılacağını ve yerine oğlu Prens Charles’ın geçeceğini duyurdu. Prens Charles’ın, babası Prens Philip ile Sandringham’da tahta geçiş sürecini görüştüğünü yazan gazete, Kraliçe’nin de, eşi Prens Philip gibi 95 yaşına bastığında kraliyet görevlerini bırakma niyetinde olduğu vurgulandı.