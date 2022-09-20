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Dünya

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde dikkat çeken ''Osmanlı'' detayı

İngiltere'de 8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, dün Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törendeki 'Osmanlı' detayı dikkat çekti. Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin kürsüsünü kuşatan Osmanlı kumaşının 16. yüzyıla ait Bursa ipeği olduğu öğrenildi.

Habertürk20 Eylül 2022 Salı 09:19 - Güncelleme:
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İngiltere'de 8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, dün Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı.

KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN "OSMANLI" DETAYI

Habertürk'te yer alan habere göre; Westminster Kilisesi'nin rahibi David Hoyle'un yönettiği törende, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby bir vaaz verdi.

Welby'nin kürsüsünü kuşatan Osmanlı kumaşı ise dikkatlerden kaçmadı. Kumaşın 16. yüzyıla ait Bursa ipeği olduğu öğrenildi.

OSMANLI DÖNEMİNDE BURSA İPEKÇİLİĞİ

Bursa Osmanlı Devletine başkentlik yapmış ve tarih sahnesinde siyasi anlamda öne çıktı. Payitaht unvanı olan Bursa siyasi öneminin dışında kültürel yapısıyla da zengin bir varlığa sahip oldu.

Osmanlı döneminde dokumacılık sanatı/zenaatının son derece gelişim gösterdiği şehirlerin başında geldi. Özellikle ipekli dokumalarıyla o dönemin önemli üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekti.

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